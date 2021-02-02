БДК «Пётр Моргунов» прибыл на Северный флот 

Большой десантный корабль «Пётр Моргунов» совершил межфлотский переход из Калининграда в порт приписки Североморск. БДК встречал, уроженец самого западного региона России, командующий Северным флотом Александр Моисеев.
Корабль был построен на наших стапелях. На Балтике успешно прошёл государственные испытания. В Калининграде был принят в состав ВМФ.
Согласно характеристикам БДК может принять на борт 13 танков или более 30 бронетранспортёров и БМП. В каютах могут разместиться 300 десантников. Среди вооружения автоматические артустановки.
По сведения Минобороны «Пётр Моргунов» в ближайшее время примет участие в учениях Северного флота.