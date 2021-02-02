БДК «Пётр Моргунов» прибыл на Северный флот 

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Корабль был построен на наших стапелях. На Балтике успешно прошёл государственные испытания. В Калининграде был принят в состав ВМФ.

Согласно характеристикам БДК может принять на борт 13 танков или более 30 бронетранспортёров и БМП. В каютах могут разместиться 300 десантников. Среди вооружения автоматические артустановки.