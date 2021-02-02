Су-34 ЮВО отработали бомбометание на полигоне под Ростовом

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) отработали элементы сложного пилотирования на скорости 1900 километров в час и произвели бомбометание на юге России — на полигоне в Ростовской области

В полете пилоты выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, восходящую спираль, а также боевые развороты и другие элементы высшего пилотажа на высоте до 6000 метров. В ходе учений они также применили комплексы радиоэлектронного подавления «Хибины», что позволило скрыть свое местонахождение и преодолеть систему противовоздушной обороны условного противника.

Бомбоштурмовой удар был нанесен осколочно-фугасными боеприпасами П-50Т по наземным целям, имитирующим бронетехнику и инженерные укрепления. Успешное их поражение зафиксировали средства объективного контроля. Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано около 10 Су-34, 15 единиц наземной техники и более 100 военнослужащих ЮВО из числа летного состава, группы руководства полетами, наземного и технического обеспечения.