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Южная атака: Су-34 ЮВО отработали бомбометание на полигоне под Ростовом 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Су-34 ЮВО отработали бомбометание на полигоне под Ростовом
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) отработали элементы сложного пилотирования на скорости 1900 километров в час и произвели бомбометание на юге России — на полигоне в Ростовской области.
В полете пилоты выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, пикирование, восходящую спираль, а также боевые развороты и другие элементы высшего пилотажа на высоте до 6000 метров. В ходе учений они также применили комплексы радиоэлектронного подавления «Хибины», что позволило скрыть свое местонахождение и преодолеть систему противовоздушной обороны условного противника.
Бомбоштурмовой удар был нанесен осколочно-фугасными боеприпасами П-50Т по наземным целям, имитирующим бронетехнику и инженерные укрепления. Успешное их поражение зафиксировали средства объективного контроля. Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано около 10 Су-34, 15 единиц наземной техники и более 100 военнослужащих ЮВО из числа летного состава, группы руководства полетами, наземного и технического обеспечения.
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Армия , Ростовская Область
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