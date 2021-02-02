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Москва

Видео отбора контрактников с помощью технологии VR 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с отбором контрактников в армию с использованием очков виртуальной реальности.
"Технологии VR на службе в российской армии: пункты отбора на военную службу по контракту обзавелись очками виртуальной реальности, с помощью которых кандидатам дают возможность вжиться в роли стрелков, химиков-разведчиков, механиков-водителей, гранатометчиков и других военных специалистов. Таким образом определяют склонности и предпочтения будущих военнослужащих по контракту, чтобы подобрать для них оптимальные должности. Другая новинка, проходящая апробацию в Екатеринбурге, — компьютерный БОС-тест, определяющий стрессоустойчивость кандидатов", — говорится в комментарии.
Армия , Видео , Министерство обороны
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