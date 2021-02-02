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Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М» 

Вадим Дроздов 17 минут назад
Под Екатеринбургом прошли тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М» Центрального военного округа. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте видео с прошедших учений.
"Ракетчики ЦВО, вооруженные комплексами «Искандер-М», вышли на полигон под Екатеринбургом для отработки нормативов по заряжанию пусковых установок при помощи специальных машин. Помимо этого, расчеты ОТРК, замаскировав позиции, нанесли групповые и одиночные удары по объектам условного противника, выполнив электронные пуски ракет, и поддержали устойчивую связь на марше", — говорится в комментарии.
"Искандер" — это семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для уничтожения систем ПВО и ПРО противника.
Армия , Видео , Министерство обороны
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