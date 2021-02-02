Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М» 

"Ракетчики ЦВО, вооруженные комплексами «Искандер-М», вышли на полигон под Екатеринбургом для отработки нормативов по заряжанию пусковых установок при помощи специальных машин. Помимо этого, расчеты ОТРК, замаскировав позиции, нанесли групповые и одиночные удары по объектам условного противника, выполнив электронные пуски ракет, и поддержали устойчивую связь на марше", — говорится в комментарии.

"Искандер" — это семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для уничтожения систем ПВО и ПРО противника.