Видео с новым десантным кораблем «Петр Моргунов» 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео прибытия нового большого десантного корабля «Петр Моргунов» в порт Североморска.
"Большой десантный корабль проекта 11711 «Пётр Моргунов», принятый в состав Северного флота в конце прошлого года, в минувшие выходные завершил межфлотский переход с Балтики в Североморск. Корабль встретил командующий флотом, Герой России адмирал Александр Моисеев, приветствовавший экипаж БДК и поздравивший его с прибытием в пункт постоянного базирования. В ходе церемонии командиру корабля по традиции вручили жареного поросёнка. Как отметил Александр Моисеев, «Петр Моргунов» усилит соединение десантных кораблей и в основном будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки Северного флота", — говорится в комментарии.