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Видео стрельбы расчетов ЗРПК «Панцирь-С1» 

Вадим Дроздов 17 минут назад
Панцирь-С1 — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Работы по созданию комплекса были завершены в 1994 году. Испытания ЗРПК «Панцирь-С1» проходили в течение 2006-2007 годов на полигонах Капустин Яр и Ашулук в Астраханской области.
Армия , Видео
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