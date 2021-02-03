Военные в Мьянме освободили порядка 400 человек 

Мьянме военные освободили порядка 400 задержанных, в том числе депутатов парламента от правящей партии Национальная лига за демократию (НЛД). Об этом 3 февраля сообщает Kyodo.

По данным агентства, всем освобождённым было приказано вернуться в свои дома. Вместе с тем руководство НЛД, включая лидера партии Аун Сан Су Чжи, всё ещё находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Мьянме произошёл военный переворот, в ходе которого президент Вин Мьин был отстранён от власти и задержан. В настоящее время в стране наблюдается некоторая нормализация обстановки.

Военные сформировали в Мьянме новый орган власти — Государственный административный совет. Членами совета, который возглавил главнокомандующий вооружёнными силами республики Мин Аун Хлаин, станут 11 человек.