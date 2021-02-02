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Москва

Разработчик сообщил, что зенитный комплекс «Деривация-ПВО» можно заряжать во время боя 

ТАСС и ещё 1 10 часов назад
Комплекс «Деривация-ПВО» сможет пополнять боезапас прямо на поле боя
Фото: Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"
Транспортно-загрузочная машина зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" способна заряжать боевую машину комплекса на переднем крае поля боя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех").

"Транспортно-загрузочная машина 9Т260 выполнена на шасси защищенного грузового автомобиля "Урал", оснащенного бронированными кабиной, кузовом и топливными баками. Таким образом, машина выдерживает попадание пуль калибра 5,45-7,62 мм и осколков, которые представляют одну из наиболее серьезных угроз на поле боя", — сказали в пресс-службе.

Как отметили в УВЗ, тренированный расчет из двух человек может выполнить загрузку боеукладок машины за 20 минут.
Процесс выгрузки боеприпасов из транспортно-загрузочной машины в боевую машину максимально механизирован, что существенно снижает время перезарядки и повышает живучесть техники, сообщили в УВЗ. Одновременно возможна загрузка боеприпасами двух боевых машин.
Как сообщили в УВЗ, одна 9Т260 способна одновременно перевозить почти 600 снарядов калибра 57 мм, аэрозольные боеприпасы для постановки дымовых завес и свыше 2 тыс. патронов.
Транспортно-загрузочная машина, выполненная на базе бронированного "Урала", является одним из немногих защищенных средств обеспечения. Обычно российская техника данного класса выполняется на шасси грузовых автомобилей "Камаз" или "Урал".
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Армия , Уралвагонзавод , Москва
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