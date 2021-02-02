Усиление американского присутствия в Норвегии будет иметь негативные последствия для самого Осло, сообщила Норвежская вещательная корпорация (NRK).

По мнению преподавателя Академии Вооруженных сил Норвегии, подполковника Турмуда Хейера, территория королевства может стать местом столкновения России США в случае военного обострения, передает РИА «Новости»

«Норвегия все активнее участвует в соперничестве сверхдержав России и США. Соответственно, риск, что в случае конфликта или кризиса, если он выйдет из-под контроля, Норвегия станет полем битвы между США и Россией, тоже растет», — предупредил Хейер.

Он отметил, что Норвегии в последние годы отдали роль стратегически важной территории в передовой защите США на Крайнем Севере, так как она расположена ближе всех к «угрозе, которой Америка в кризисной ситуации опасается больше всего, — к ядерным силам России». Хейер полагает, что Соединенные Штаты придерживаются задачи сдерживать Россию. Норвегии в сложившейся ситуации, по его мнению, предстоит уравновесить обе державы. «Норвегия и США ведут новую холодную войну с Россией», — заявил профессор.