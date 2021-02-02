Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Ученый назвал «поле битвы» в возможной войне России и США 

Прайм и ещё 2 18 минут назад
Названо поле битвы в возможной войне России и США
Фото: ТАСС
Чем чаще американцы будут хозяйничать в Норвегии, тем выше вероятность, что королевство станет полем битвы между США и Россией. Такое мнение, как пишет NRK, высказал профессор Норвежского института обороны Турмуд Хейер.
Ранее голландский авиационный журнал Scramble написал, что в феврале на авиабазе Эрланн разместят четыре американских бомбардировщика типа B-1B Lancer ("Улан"). Причина их появления сейчас не раскрывается.
По мнению Хейера, это вписывается в схему, которую можно было наблюдать в последние годы.

"Норвегия и США ведут новую холодную войну с Россией. Основной упор делается на сдерживание, а не на успокаивающие меры", — отметил он.

Хейер указал на то, что Норвегия играет важную роль в передовой защите Соединенных Штатов на Крайнем Севере, поскольку она ближе всех к угрозе, которой Америка в кризисной ситуации боится больше всего, — к российским ядерным силам.

"Норвегия все активнее участвует в соперничестве сверхдержав России и США. Соответственно, риск, что в случае конфликта или кризиса, если он выйдет из-под контроля, Норвегия станет полем битвы между США и Россией, тоже растет. В интересах Норвегии — как-то уравновесить США на западе и Россию на востоке", — пишет профессор.

Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Прайм: последние новости
РФПИ может поставить в ЕС 100 миллионов доз "Спутник V" РФПИ может поставить в ЕС 100 миллионов доз "Спутник V" "Интер РАО" нарастила экспортные поставки электроэнергии на 35% "Интер РАО" нарастила экспортные поставки электроэнергии на 35% Военные врачи рассказали об эффективном способе лечения COVID Военные врачи рассказали об эффективном способе лечения COVID
Комментарии 6
Армия , Наука и техника , Москва , Норвегия , Осло , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
00:24
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
Общество
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
03:20
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
Политика
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
00:57
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
Происшествия
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Наглое ограбление магазина попало на видео
00:12
Наглое ограбление магазина попало на видео
Происшествия
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
00:19
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
Происшествия
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение