Названо поле битвы в возможной войне России и США

Чем чаще американцы будут хозяйничать в Норвегии , тем выше вероятность, что королевство станет полем битвы между США Россией . Такое мнение, как пишет NRK , высказал профессор Норвежского института обороны Турмуд Хейер.

Ранее голландский авиационный журнал Scramble написал, что в феврале на авиабазе Эрланн разместят четыре американских бомбардировщика типа B-1B Lancer ("Улан"). Причина их появления сейчас не раскрывается.

По мнению Хейера, это вписывается в схему, которую можно было наблюдать в последние годы.

"Норвегия и США ведут новую холодную войну с Россией. Основной упор делается на сдерживание, а не на успокаивающие меры", — отметил он.

Хейер указал на то, что Норвегия играет важную роль в передовой защите Соединенных Штатов на Крайнем Севере, поскольку она ближе всех к угрозе, которой Америка в кризисной ситуации боится больше всего, — к российским ядерным силам.