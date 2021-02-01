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Израиль завершил испытания модернизированного «Железного купола» 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Израиль испытал модернизированный «Железный купол»
Фото: РИА Новости
В Израиле успешно завершили серию испытаний модернизированной системы противовоздушной обороны «Железный купол», сообщила пресс-служба минобороны страны.

«Организация по противоракетной обороне Израиля и управление исследований и разработок министерства обороны Израиля провели серию успешных испытаний модернизированной версии оружейной системы «Железный купол». Испытания проводились по нескольким сценариям, имитирующим сложные угрозы, которым система «Железный купол» будет противостоять во время конфликтов как на суше, так и на море», — цитирует заявление ТАСС.

В израильском минобороны добавили, что в испытаниях участвовали ВВС и военно-морские силы. Сами маневры проводились на военной базе в центре Израиля.

«Ожидается постановка модернизированных установок «Железного купола» на вооружение ВВС Израиля», — указали в ведомстве. После этого системы разместят на корветах ВМС «Саар-6».

В начале января сообщалось, что Израиль завершил поставку армии США системы ПВО «Железный купол».
Соглашение о закупке двух батарей «Железного купола» было подписано США и Израилем в августе 2019 года. Системы ПРО израильского производства будут использоваться для защиты войск США от различных типов баллистических и воздушных угроз. Система «Железный купол», которая будет служить американским вооруженным силам, адаптирована к условиям США. При этом все ее эксплуатационные возможности останутся прежними.
Система «Железный купол» находится на вооружении израильской армии с 2011 года, являясь частью многоступенчатой системы противовоздушной обороны, включающей также системы «Праща Давида», «Хец-2» и «Хец-3». За это время «Железный купол» перехватил более 2400 ракет.
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Комментарии
Армия , В мире , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Израиль
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