Израиль испытал модернизированный «Железный купол»

«Организация по противоракетной обороне Израиля и управление исследований и разработок министерства обороны Израиля провели серию успешных испытаний модернизированной версии оружейной системы «Железный купол». Испытания проводились по нескольким сценариям, имитирующим сложные угрозы, которым система «Железный купол» будет противостоять во время конфликтов как на суше, так и на море», — цитирует заявление ТАСС.