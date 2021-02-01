Российские «Буки» передали военным Казахстана

Современный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", изготовленный российским концерном " Алмаз-Антей ", впервые прибыл для защиты воздушных рубежей Казахстана , сообщается на сайте министерства обороны страны.

"Для защиты воздушных рубежей нашей страны в войска противовоздушной обороны Казахстана впервые прибыл новый современный многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э", который считается одним из самых эффективных представителей в своем классе. ЗРК "БУК-М2Э" — высокомобильный современный зенитный ракетный комплекс, оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав комплекса входят: радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пуско-заряжающие установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач. Самоходный зенитный ракетный комплекс выполнен на гусеничном ходу. Основным преимуществом комплекса является его мобильность и высокая проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по воздушным целям в движении.

В сообщении добавляется, что многофункциональный зенитный ракетный комплекс "БУК-М2Э" изготовлен в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В настоящее время специалистами завода осуществляются работы по сдаче комплекса и постановке его на вооружение в войска ПВО Казахстана.

""БУК-М2Э" можно назвать лучшим в своем классе среди средств ПВО средней дальности. Полученный комплекс значительно увеличит боевые возможности войск по защите воздушного пространства и важных объектов в зоне ответственности. После испытаний он будет интегрирован в систему противовоздушной обороны страны и заступит на боевое дежурство", — приводятся на сайте слова главнокомандующего СВО ВС РК генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова.

Как отмечает минобороны , особенностью комплекса является радиолокатор подсвета и наведения. Именно он позволяет более эффективно бороться с низколетящими целями противника, позволяя комплексу действовать из-за укрытий и рельефа местности, также ЗРК вооружен ракетами, к особенностям которой относится полуактивная головка самонаведения.