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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Маршал Устинов» провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
Фото: Минобороны России
Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» открыл огонь из артиллерии по береговым и воздушным целям в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Личный состав батареи универсального калибра выполнил стрельбу по закрытой и видимой береговым целям, уничтожив наблюдательный пункт и огневую точку условного противника», — говорится в сообщении.

Затем боевые расчеты крейсера отработали поражение имитированных воздушных целей, обозначающих самолет и крылатую ракету «противника».
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море в начале прошлой недели для совершенствования военно-морской подготовки личного состава и отработки плановых задач боевой учебы. За это время корабль прошел несколько сотен морских миль и отработал взаимодействие с подводной лодкой, и противолодочной авиацией в рамках выполнения противолодочных задач.
«Маршал Устинов» — ракетный крейсер проекта 1 164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.
Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина — 186,5 метра, высота — 42,5 метра, а скорость — 32 узла.
На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковые установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».
Кроме того, у крейсера есть две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.
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