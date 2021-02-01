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«Адмирал Макаров» провёл учения по уничтожению противника в Чёрном море 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
«Адмирал Макаров» провёл учения по уничтожению противника в Чёрном море
Фото: пресс-служба ВМФ
Россия провела учения по уничтожению корабля в Черном море
Фрегат Черноморского флота России в ходе учений уничтожил корабль условного противника. Об этом со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ пишет РИА Новости.
В учениях приняли участие фрегат «Адмирал Макаров» и береговые противокорабельные комплексы «Бастион». По легенде корабль условного противника собирался нанести удар по береговым объектам Черноморского флота. Фрегат отработал поиск судна и условно поразил его ракетным комплексом «Калибр-НК».
После чего корабль подвергся обстрелам со стороны расчетов «Бастиона».

«Учебный бой был проведен с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия. Боевые расчеты БПКРК «Бастион» и экипаж фрегата «Адмирал Макаров» успешно выполнили все задачи учения», — пояснили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«Рамблер» писал, что ранее украинские СМИ обвинили российских военных в слишком агрессивных действиях по отношению к американским эсминцам, появившимся в акватории Черного моря. При этом в Черноморском флоте напомнили об учениях, о которых американцев предупреждали заранее.
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Армия , РИА Новости
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