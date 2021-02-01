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Москва

В Армении назвали переломный момент боев за Карабах 

Lenta.ru 1 час назад
Изменение ситуации в Шуши назвали переломным моментом в боях за Карабах
Фото: ТАСС
Бывший официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян назвал переломный момент боев за Нагорный Карабах. В понедельник, 1 февраля, он впервые после окончания конфликта дал пресс-конференцию, передает «Sputnik Армения».
По словам Ованнисяна, ситуация в стратегическом городе Шуши (Шуша) кардинально изменилась после 6 ноября. При этом он до сих пор не понимает, что случилось 7-9 ноября.

«8 ноября из министерства обороны была информация о том, что мы почти очистили город. Мы ждали, что 9-го утром город будет очищен, но 9-го произошло то, что произошло», — вспоминает бывший пресс-секретарь.

Ованнисян назвал себя «угнетенным, проигравшим офицером, которому очень тяжело», передает News.am.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие, однако оно периодически нарушалось.
27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.
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Комментарии
Армия , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Москва
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