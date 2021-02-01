Изменение ситуации в Шуши назвали переломным моментом в боях за Карабах

Бывший официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян назвал переломный момент боев за Нагорный Карабах. В понедельник, 1 февраля, он впервые после окончания конфликта дал пресс-конференцию, передает «Sputnik Армения».

По словам Ованнисяна, ситуация в стратегическом городе Шуши (Шуша) кардинально изменилась после 6 ноября. При этом он до сих пор не понимает, что случилось 7-9 ноября.

«8 ноября из министерства обороны была информация о том, что мы почти очистили город. Мы ждали, что 9-го утром город будет очищен, но 9-го произошло то, что произошло», — вспоминает бывший пресс-секретарь.

Ованнисян назвал себя «угнетенным, проигравшим офицером, которому очень тяжело», передает News.am.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие, однако оно периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.