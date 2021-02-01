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Российский фрегат провёл учения по уничтожению противника в Чёрном море 

RT на русском и ещё 4 24 минуты назад
«Адмирал Макаров» провёл учения по уничтожению противника в Чёрном море
Фото: Пресс-служба ВМФ
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» совместно с расчётами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провёл учения по уничтожению корабля противника, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«На Черноморском флоте проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника», — приводит РИА Новости сообщение.

По замыслу учения корабль условного противника намеревался нанести удар по береговым объектам.

«Боевые расчёты БПКРК «Бастион» и экипаж фрегата «Адмирал Макаров» успешно Пресс-служба ВМФ все задачи учения», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
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