Учения танковой армии прошли в Подмосковье 

Экипажи танковой армии приняли участие в учениях в Подмосковье , военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии стреляли по появляющимся и движущимся мишеням, сообщается на сайте телеканала «Звезда».

«Громогласную канонаду поддержали БМП-2. Мощная 30-миллиметровая пушка лупила, как пулемет, по мишеням, расположенным на расстоянии в полтора километра», — говорится в сообщении.

В учениях также приняли участие разведчики, которые продемонстрировали свои навыки на полосе препятствий. По легенде учений, разведчики действовали на территории неприятеля в условиях, максимально приближенных к боевым: были запущены файеры, было создано препятствие в виде полуразрушенного дома с «вражеским пулеметчиком», горели покрышки.

Условный «враг» был уничтожен, и задание выполнили. В случае, если закончились патроны, разведчики совершенствуют навыки армейского рукопашного боя и метания саперной лопатки. Первая танковая армия в этом году примет участие более чем в 4 тысячах боевых стрельб, приеме новой техники и в международных армейских играх. ​