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Москва

Турция осудила действия военных в Мьянме 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Турция осудила действия военных в Мьянме
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Турции выступило в понедельник с осуждением действий военных в Мьянме, которые объявили о введении чрезвычайного положения и отстранении руководства страны.

"Мы обеспокоены и решительно осуждаем захват власти военными в Мьянме. Турция выступает против любых переворотов и военного вмешательства [в политическую жизнь страны]. Ожидаем немедленного освобождения всех избранных лидеров, политических деятелей и гражданских лиц, задержанных участниками переворота", — отмечается в распространенном коммюнике турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара также выразила надежду, что "это ужасное событие не ухудшит положение мусульман-рохинджа, живущих в тяжелых условиях в Мьянме".
Турция традиционно выступает против подобных действий, в том числе из-за того, что с момента образования Турецкой Республики военные четыре раза брали власть в свои руки или вмешивались в политический процесс в стране с целью изменения курса действующей власти.
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Комментарии
Армия , МИД , МИД Турции , Бирма , Турция
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