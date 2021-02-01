США призвали военных в Мьянме отпустить чиновников

"США обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги, чтобы подорвать демократическую передачу власти, в том числе и сообщениями об аресте госсоветника Аун Сан Су Чжи и других гражданских официальных лиц в Бирме", — заявила Псаки, используя старое название Мьянмы.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Агентство Рейтер также передало, что вокруг мэрии крупного города Янгона размещены войска.

По словам Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации.

"Мы продолжаем твердо поддерживать демократические институты Бирмы, и в координации с региональными партнерами призываем военных и все другие стороны придерживаться демократических норм и принципа верховенства права, а также освободить задержанных сегодня", — заявила она.

"США выступают против любых попыток изменить результат недавних выборов или помешать демократической передаче власти в Мьянме и предпримут действия против тех, кто за это ответственен, если эти шаги не будут обращены вспять", — заявила Псаки.