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Иностранные заказчики выразили интерес к истребителю Су-57Э 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 35 минут назад
Иностранные заказчики выразили интерес к Су-57Э
Фото: ТАСС
Экспортный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57Э вызывает высокий интерес у иностранных заказчиков. Полноразмерная модель самолета будет выставлена на авиасалоне Aero India 2021, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

«Если говорить о Су-57Э, то во многих странах интерес к этому самолету высокий, поскольку он обладает уникальными боевыми свойствами и летно-техническими характеристиками. Мы видим, что потребность в самолетах нового поколения существует, так что рыночная ниша, предпосылки для поставки такого самолета имеются», –— сказал он.

Кладов также отметил высокий экспортный потенциал модернизированного российского боевого ударного вертолета Ми-28НМ. «Уверен, когда эта модификация выйдет на экспортные рынки, интерес иностранных заказчиков будет очень высоким», — цитирует ТАСС представителя Ростеха.
По его словам, модернизированный вертолет обладает лучшими в этом классе летно-техническими характеристиками. У Ми-28НМ расширенная номенклатура управляемого и неуправляемого вооружения, увеличенная дальность обнаружения и поражения целей, современная авионика, которая значительно упрощает работу экипажа.
Он отметил также, что госкорпорация «Ростех» не видит каких-либо предпосылок для снижения уровня российского экспорта продукции военного назначения.
«Пандемия, несомненно, усложнила жизнь, доставила много проблем — это касается не только России и Индии, но и всех стран мира без исключения. Мировой оружейный рынок в целом сейчас не в лучшей ситуации. При этом интерес к российскому оружию остается высоким, предпосылок к падению экспорта мы не видим», — сказал он.
По словам Кладова, Ростех продолжает успешно выполнять обязательства по контрактам на поставку вооружения, несмотря на пандемию. «В 2020 году, несмотря на ограничения, мы сделали все, чтобы наши обязательства перед иностранными заказчиками, в том числе индийскими, были выполнены. Ростех продолжает выполнять свои обязательства по контрактам и своевременно поставляет вооружение и военную технику, несмотря на закрытие границ и другие трудности», — отметил Кладов.
Ранее в госкорпорации сообщали, что Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля.
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Комментарии
Армия , Виктор Кладов , Ростех , ИТАР-ТАСС , Жуковский , Индия , Московская область
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