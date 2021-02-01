В США оценили шансы НАТО на бросок от Калининграда до Москвы

В открытых информационных ресурсах обнародован доклад о состоянии сил и средств Западного военного округа России . Этот документ разработан в недрах Центра военно-морского анализа США (CAN), некоммерческой организации, финансируемый из федерального бюджета. Он работает не только в интересах ВМС и КМП США, но и поставляет исследовательские и аналитические услуги другим военным ведомствам и правительственным организациям. Количество сотрудников CAN превышает 600 человек.

Документ имеет внушительные объемы. На шестидесяти страницах подробно рассматривается военный потенциал ЗВО с детализацией по родам войск и войсковым объединениям. Аналитики констатируют — оперативно-стратегическое объединение на западе России является сильнейшим в стране, которую США считает своим главным противником наряду с Китаем

«Западный округ — самый боеспособный, многочисленный и обученный, — говорится в докладе. — Усиление западного оперативного направления остается для Москвы приоритетом: там считают расширение НАТО опасностью, способной поставить под угрозу само существование страны. Войска, развернутые в округе, способны проводить полный спектр военных операций — от миротворчества до боевых действий высокой интенсивности при поддержке авиации и дальнобойной ракетной артиллерии. Есть возможность применить ядерное оружие».

В то же время в докладе говорится о том, что главной причиной милитаризации ЗВО стало появление в 1991 году в Восточной Европе цепи недружественных государств, за исключением Беларуси

В то же время более двадцати лет Россия практически не реагировала на постоянно нарастающий натовский военный потенциал у своих западных границ. Так, еще в 2012 году, когда министром обороны был Анатолий Сердюков , на западных рубежах России дислоцировались лишь четыре мотострелковые и две танковые бригады в составе двух общевойсковых армий.

Теперь аналитики CAN, используя открытие источники, говорят о «1-й гвардейской танковой, 6-й и 20-й общевойсковых армиях, 6-й армии ВВС и ПВО, дивизиях и бригадах Воздушно-десантных войск, Балтийском флоте, силах, базирующихся в Калининградской области , а также о других частях и соединениях в подчинении ЗВО».

Отношение российского командования к западным границам, где сосредоточен главный военный противник, переменилось после 2014 года. При этом усилению Вооруженных сил способствовал состоявшийся несколько раньше перевод (обратный) с бригадной структуры на дивизионную, что предполагает создание более крупных войсковых соединений.

Произошло усиление 1-й гвардейской танковой армии, когда-то дислоцировавшейся в ГДР. Штаб армии был переведен из Смоленска в подмосковное Одинцово. Войска армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Нижегородской, Смоленской и Ярославской областях. В состав армии входят 1 танковая дивизия, 1 танковая бригада, 1 мотострелковая дивизия, 1 мотострелковая бригада, 1 артиллерийская бригада, 1 ракетная бригада, 1 бригада ПВО, 1 разведывательная бригада, по одному инженерному и РХБ защиты полку, батальон РЭБ.

Это мощное соединение, способное оперативно перебросить танки к самым западным рубежам, считают аналитики CAN. Вот только, «сетуют» они, в армии эксплуатируется слишком разношерстные машины — Т-72, Т-80, Т-90. Однако по их твердой уверенности, именно 1-я танковая армия начнет насыщаться танками нового поколения Т-14 «Армата».

Поскольку Запад параноидально ждет вторжения российских войск в Прибалтику, то аналитики CAN уделили этому вопросу особое внимание. По их прикидкам, эта задача максимально эффективно может быть решена силами 20-й общевойсковой армии, в которую входят две мотострелковые дивизии, артиллерийская и ракетная бригады и вспомогательные части. Штаб армии находится в Смоленске. Войска дислоцированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областях. Особое внимание в докладе CAN обращено на то, что 20-я армия располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М», обладающими высокой боевой эффективностью при нанесении мощных ударов по тылам противника.

6-й общевойсковой армии CAN отводит пассивную роль. Ее будут использовать для обороны Москвы и Санкт-Петербурга. Видимо, аналитики помимо обороны размышляют и о блицкриге.

Однако если танковым и мотострелковым соединениям CAN отводит агрессивную роль, то воздушные силы России должны пытаться предотвратить прорыв на свою территорию натовской воздушной армады. Авиация НАТО сильнее, если сравнивать количество истребителей, бомбардировщиков и самолетов специальной авиации.

Тем не менее, 6-я армия ВВС и ПВО, в которой соединены наступательные воздушные средства, самолеты, и оборонительные средства, зенитно-ракетные комплексы, надежно защищают Россию от воздушного вторжения с запада.

Штаб армии находится в Санкт-Петербурге. В состав армии входят 105-я смешанная авиационная дивизия, включающая в себя 8 авиационных полков, преимущественно истребительных, 3 вертолетных полка, 2 дивизии ПВО.

Среди самолетов преобладают наиболее современные машины — истребители Су-35, Су-30СМ, бомбардировщик Су-34, модернизированный перехватчик МиГ-31БМ. Велик объем новейших ударных вертолетов Ка-52, Ми-28Н и Ми-28НМ.

Главными средствами ПВО являются ЗРС С-400 с приданными ЗРПК «Панцирь-С1».

В ЗВО дислоцированы три из четырех российских дивизий ВДВ. Американцы отводят им значительную роль в проведении наступательных операций. В случае военного конфликта с НАТО десантные войска смогут эффективно действовать за линией фронта. Надо сказать, что аналитики CAN подошли к составлению доклада в высшей степени добросовестно. От них не ускользнуло даже то, что совсем недавно части ВДВ были усилены танками.

Несмотря на то, что Балтийскому флоту особо нечем похвалиться, но и для него были найдены «добрые слова». Американцы считают, что наиболее существенную роль на фоне очень немолодых крупных кораблей играют малые ракетные корабли «Буян-М» и «Каракурт», оснащенных ракетами «Калибр» с дальностью 2600 км. То есть для них досягаема вся Европа.

Не оставлены без внимания комплексы радиоэлектронной борьбы, по этому виду вооружения Россия существенно превосходит НАТО: «Дополнительную мощь войскам округа придают две отдельные бригады радиоэлектронной борьбы. Они уже доказали эффективность в реальных вооруженных конфликтах.

В принципе, средства РЭБ интегрированы в наземные войска на всех уровнях: в общевойсковых бригадах, дивизиях, корпусах, военных округах. Могут применяться как в узконаправленных операциях, так и фронтовых. Бригады РЭБ прослушивают радиоэфир противника, нарушают его коммуникации, лишают преимущества в информированности. Части ЗВО оснащены самыми мощными российскими комплексами — "Былина", "Красуха", "Леер-3", "Москва" и "Мурманск-БМ"».

Эксперты CAN высоко оценивают как наступательные, так и оборонительные возможности войск ЗВО. И приходят к неизбежному выводу: война с Россией обойдется слишком дорого для тех, кто решит ее начать.

Однако эксперты CAN все же сделали натовским войскам «скидочку» на вторжение в Россию. В реальности это будет еще дороже. Потому что в докладе абсолютно не учтены военные ресурсы, сосредоточенные в Калининградской области. А они очень значительны. Здесь дислоцированы дивизия ПВО, мотострелковая бригада, артиллерийская бригада, две ракетные бригады, бригада морской пехоты. Здесь в самую первую очередь начали внедряться ОТРК «Искандер-М» и ЗРС С-400 «Триумф».