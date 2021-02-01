Видео учений мотострелков в Кемеровской области 

"В Кемеровской области мотострелки ЦВО оттачивают навыки передвижения на лыжах по глубокому снегу, а также действия в бою. Военнослужащие совершили 15-километровый марш-бросок в полной боевой экипировке с использованием лыжного снаряжения, закрепив тросы на БМП-2 и двигаясь за ней. В ходе марша передовой отряд вскрыл местонахождение условного противника, совместно с разведчиками окружил неприятеля и нейтрализовал его, используя штатное вооружение БМП-2 и стрелковое оружие", — говорится в комментарии.