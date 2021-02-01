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Видео учений мотострелков в Кемеровской области 

Вадим Дроздов 2 часа назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео действий мотострелков в условиях глубокого снежного покрова на тренировках в Кемеровской области.
"В Кемеровской области мотострелки ЦВО оттачивают навыки передвижения на лыжах по глубокому снегу, а также действия в бою. Военнослужащие совершили 15-километровый марш-бросок в полной боевой экипировке с использованием лыжного снаряжения, закрепив тросы на БМП-2 и двигаясь за ней. В ходе марша передовой отряд вскрыл местонахождение условного противника, совместно с разведчиками окружил неприятеля и нейтрализовал его, используя штатное вооружение БМП-2 и стрелковое оружие", — говорится в комментарии.
Армия , Видео , Министерство обороны
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