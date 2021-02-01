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Москва

Учение со связистами ЦВО показали на видео 

Вадим Дроздов 2 часа назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учений со связистами Центрального военного округа.
"Связисты ЦВО в ходе специального учения развернули скрытую систему управления соединениями, дислоцированными в Новосибирской области и Алтайском крае и удаленными друг от друга на расстояние в 500 километров. Совершив марш, отразив атаку условных диверсантов и уйдя от авианалета «неприятеля», связисты развернули станции связи Р-166-05 «Артек» и П-260 «Редут», а также ретрансляционные станции Р-419 Л1 и Р-431 АМ, с помощью которых обеспечили передачу видеосигнала между командными пунктами соединений", — говорится в комментарии к видео.
Армия , Видео , Министерство обороны
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