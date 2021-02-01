Марш российских миротворцев показали на видео 

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29 января российские миротворцы отправились в район населённого пункта Киямаддинлли в Азербайджане . Там начал свою работу совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон", — сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Личный состав центра представлен на паритетной основе — до 60 военнослужащих от каждой стороны. Он имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.