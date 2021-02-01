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Бойцы военной полиции в Дагестане начали подготовку к конкурсу АрМИ-2021 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Дагестане началась подготовка к конкурсу АрМИ-2021
Фото: ТК «Звезда»
В Дагестане на полигоне Аданак бойцы военной полиции начали подготовку к конкурсу АрМИ-2021 — «Страж порядка».
Первый и очень важный этап будущего конкурса — стрельбы из пистолетов и автоматов. Мишени нужно поразить уверенно на дистанции до 80-ти метров с открытого места и из траншеи. Помимо этого, от военнослужащих требуется умение быстро менять позицию.
Всего в конкурсе четыре этапа, в том числе полоса препятствий и гонка патрульного наряда на служебных машинах с проверкой навыков экстремального вождения.
В 2021 году «Страж порядка» впервые примет Сербия.
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Армия , Сербия
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