Под Калининградом прошли учения ракетчиков

«На тренировке командованием соединения из подвижных командных пунктов отрабатывались вопросы скрытого управления подразделениями, кроме этого, боевые расчеты ракетчиков действовали в условиях условного радиационного и химического заражения местности, а также отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника», — добавили в пресс-службе.