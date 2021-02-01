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Москва

«Искандеры» нанесли удар по аэродрому «противника» в Калининградской области 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 февраля 2021
Под Калининградом прошли учения ракетчиков
Фото: Минобороны России
Расчеты комплексов «Искандер» нанесли ракетные удары по объектам «противника» на учениях в Калининградской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В рамках тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника», — говорится в сообщении.

Произведя электронные пуски, военнослужащие сменили район, чтобы избежать возможного ответного удара со стороны врага.

«На тренировке командованием соединения из подвижных командных пунктов отрабатывались вопросы скрытого управления подразделениями, кроме этого, боевые расчеты ракетчиков действовали в условиях условного радиационного и химического заражения местности, а также отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника», — добавили в пресс-службе.

С помощью летающего дрона была произведена разведка местности для смены позиций и выявление скрытых диверсионных групп условного противника.
Основное предназначение «Искандера-М» — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.
Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С. П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.
«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания — пять-семь метров. Дальность стрельбы — до 500 километров.
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Армия , Министерство обороны , Военно-промышленная комиссия , Калининградская Область , Кант , Кыргызстан , Московская область , Свердловская Область , Свердловский , Таджикистан
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