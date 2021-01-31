Новая установка защитит Урал и Сибирь от крылатых ракет

«Это территориально распределенная система, которая может наращивать свои возможности и прикрывать значительные участки местности. Комплекс должен применяться в тесном взаимодействии со средствами ПВО и противоракетной обороны», — рассказал газете военный эксперт Виктор Мураховский. Он уточнил, что «Поле-21» способно не только подавлять сигналы спутниковых навигационных систем, но и вносить геолокационные ошибки.