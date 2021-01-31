Калининградские власти считают очередными фантазиями "планы" удара НАТО по региону и вместо продумывания сценариев вторжения призывают обратить внимание на туристический потенциал области, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Ранее Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, написал, что сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов "Искандер", блокаду Балтийска, уничтожение систем С-400 и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тысяч польских военных, указывается в публикации. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский ранее заявил РИА Новости, что подобные сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными "экспертами".
"Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различными экспертами и институтами. Назвать их больше как фантазиями никак не получается. Хотим отдельно отметить что Калининградская область — это регион с огромным туристическим потенциалом, турпоток в регион прирастает из года в год, поэтому мы бы рекомендовали перестать разрабатывать планы вторжения, а подумать о создании туристических маршрутов в наш регион", — сказал Лысков.