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Москва

Калининградские власти назвали «планы» удара НАТО по региону фантазиями 

РИА Новости 54 минуты назад
Калининградские власти считают очередными фантазиями "планы" удара НАТО по региону и вместо продумывания сценариев вторжения призывают обратить внимание на туристический потенциал области, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Ранее Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, написал, что сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов "Искандер", блокаду Балтийска, уничтожение систем С-400 и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тысяч польских военных, указывается в публикации. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский ранее заявил РИА Новости, что подобные сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными "экспертами".

"Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различными экспертами и институтами. Назвать их больше как фантазиями никак не получается. Хотим отдельно отметить что Калининградская область — это регион с огромным туристическим потенциалом, турпоток в регион прирастает из года в год, поэтому мы бы рекомендовали перестать разрабатывать планы вторжения, а подумать о создании туристических маршрутов в наш регион", — сказал Лысков.

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Армия , Видео , Дмитрий Лысков , Виктор Мураховский , НАТО , РИА Новости , Журнал "Арсенал отечества"
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