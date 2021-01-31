"Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различными экспертами и институтами. Назвать их больше как фантазиями никак не получается. Хотим отдельно отметить что Калининградская область — это регион с огромным туристическим потенциалом, турпоток в регион прирастает из года в год, поэтому мы бы рекомендовали перестать разрабатывать планы вторжения, а подумать о создании туристических маршрутов в наш регион", — сказал Лысков.