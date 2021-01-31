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СМИ: НАТО останется в Афганистане после истечения крайнего срока в мае 

Российская Газета 34 минуты назад
НАТО останется в Афганистане после истечения крайнего срока
Фото: EPA
Силы международной коалиции планируют остаться в Афганистане после истечения крайнего срока в мае, предусмотренного соглашением повстанческого движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ) с Соединенными Штатами. Об этом агентству Reuters в воскресенье заявили четыре высокопоставленных представителя НАТО.
По оценке экспертов, это может привести к эскалации напряженности в отношениях с талибами, требующими полного вывода войск. Руководство Североатлантического альянса и администрация президента Афганистана не ответили на запрос агентства о комментарии. Однако пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сообщила, что союзники продолжают оценивать общую ситуацию и консультироваться о дальнейших действиях. По ее словам, в Афганистане в настоящее время находится около 10 тысяч военнослужащих, включая американцев.
Ожидается, что этот уровень останется примерно таким же до конца мая, но план дальнейший действий пока не ясен, сказал источник в НАТО. Он отметил, что талибы не выполнили условия соглашения и именно в связи с эти иностранные войска не будут выведены из Афганистана до конца апреля. Кроме этого, с приходом новой американской администрации в политику Соединенных Штатов в Афганистане будут внесены некоторые изменения, в первую очередь, касательно "быстрого и немедленного ухода войск", необходимость которого продвигал предыдущий хозяин Белого дома. Администрация президента Дональда Трампа в начале 2020 года подписала соглашение с талибами, призывая к выводу всех иностранных войск к маю 2021 года в обмен на выполнение повстанцами определенных гарантий безопасности. Трамп приветствовал соглашение, которое со своей стороны не подписало афганское правительство, назвав его "концом двух десятилетий войны". К январю этого года он сократил американский военный контингент в Афганистане до 2500 человек, что является самым низким показателем с 2001 года. Источники в НАТО сообщили, что планы относительно того, что произойдет после апреля, сейчас рассматриваются и, вероятно, станут главным вопросом на ключевой встрече стран-членов Альянса в феврале. По словам дипломатов и экспертов, позиции Организации Североатлантического договора становятся все более важными после предстоящего вывода американского контингента из этой азиатской страны.
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Комментарии 3
Армия , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Талибан , НАТО , Reuters
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