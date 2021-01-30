Эксперт раскритиковал сценарий удара НАТО по Калининграду

Озвученный ранее в СМИ сценарий удара НАТО по Калининградской области носит признаки клинического идиотизма, заявил РИА Новости ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Как пишет Overt Defence, сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов "Искандер", блокаду Балтийска, уничтожение систем С-400 и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тысяч польских военных, указывается в публикации.
По словам Мураховского, такие сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными "экспертами".
"То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим. Видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах", — отмечает эксперт.
По его словам, с одной стороны, вызывает грусть, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, "с другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой".