Эксперт раскритиковал сценарий удара НАТО по Калининграду

Как пишет Overt Defence, сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов "Искандер", блокаду Балтийска , уничтожение систем С-400 и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тысяч польских военных, указывается в публикации.

По словам Мураховского, такие сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными "экспертами".

"То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим. Видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах", — отмечает эксперт.

По его словам, с одной стороны, вызывает грусть, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, "с другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой".