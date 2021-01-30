Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Главнокомандующий ВСУ подал в суд на минобороны Украины 

ИА Regnum 1 час назад
Главком ВСУ подал в суд на минобороны Украины
Фото: © Міністерство оборони України
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на министерство обороны страны, потребовав отменить дисциплинарные взыскания. Об этом 30 января сообщают «Украинские новости».
Отмечается, что глава минобороны Андрей Таран в конце ноября прошлого года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку.
В отношении Хомчака приказом Тарана было вынесено дисциплинарное взыскание. Сейчас военачальники просят суд признать незаконными и отменить приказы о дисциплинарных взысканиях.
Причины служебного расследования, проведённого в отношении украинских генералов, агентство не приводит.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вооруженных силах Украины изменили воинские звания в соответствии с кодами военных рангов Североатлантического альянса.
Изменение системы воинских званий в ВСУ под стандарты военного блока НАТО STANAG 2116 — это один из пунктов Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил страны, рассчитанной до 2025 года.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
ИА Regnum: последние новости
Правительство России проиндексировало ряд социальных пособий Правительство России проиндексировало ряд социальных пособий В ДНР сбили беспилотник ВСУ В ДНР сбили беспилотник ВСУ Государственные испытания ракеты «Циркон» завершатся в 2021 году Государственные испытания ракеты «Циркон» завершатся в 2021 году
Комментарии 24
Армия , Руслан Хомчак , Сергей Дроздов , Министерство обороны , Генштаб , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение