Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Главком армии Украины подал в суд на Минобороны 

News.ru и ещё 1 26 минут назад
Главком армии Украины подал в суд на Минобороны
Фото: mil.gov.ua
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак, а также начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов подали в суд на Министерство обороны страны. Офицеры требуют отменить дисциплинарные взыскания, наложенные на них по результатам служебного расследования.
Причём само служебное расследование засекречено, сообщает издание «Українськi Новини». Издание предполагает, что дисциплинарные санкции на офицеров были наложены после проверки крушения самолёта Ан-26 в сентябре 2020 года.
Уже в ноябре прошлого года Дроздов и Корнийчук получили строгий выговор от главы Минобороны Украины Андрея Тарана. Хомчаку в тот же день вынесли дисциплинарное взыскание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Руслан Хомчак рассказал об отношении к России. Он заявил, что с его страной воюет Кремль, простые же россияне «понимают, что происходит». Однако РФ, по его словам, должна быть призвана к ответу «за каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей».
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
News.ru: последние новости
«Классический идиотизм»: военный эксперт оценил идею НАТО с Калининградом «Классический идиотизм»: военный эксперт оценил идею НАТО с Калининградом Американцам посоветовали готовиться к худшему в войне с РФ Американцам посоветовали готовиться к худшему в войне с РФ В США рассказали, каким будет «убийца» российских С-400 В США рассказали, каким будет «убийца» российских С-400
Комментарии 56
Армия , В мире , Руслан Хомчак , Сергей Дроздов , Министерство обороны , Генштаб
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение