Главком армии Украины подал в суд на Минобороны 

Причём само служебное расследование засекречено, сообщает издание «Українськi Новини». Издание предполагает, что дисциплинарные санкции на офицеров были наложены после проверки крушения самолёта Ан-26 в сентябре 2020 года.

Уже в ноябре прошлого года Дроздов и Корнийчук получили строгий выговор от главы Минобороны Украины Андрея Тарана. Хомчаку в тот же день вынесли дисциплинарное взыскание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Руслан Хомчак рассказал об отношении к России. Он заявил, что с его страной воюет Кремль, простые же россияне «понимают, что происходит». Однако РФ, по его словам, должна быть призвана к ответу «за каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей».