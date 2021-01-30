В ДНР сбили беспилотник ВСУ 

Силы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший в сторону поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка . Об этом сегодня, 30 января, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

«Один БПЛА из состава 56-й бригады… был сбит дежурным расчетом ПВО, — сказано в сообщении. — В настоящий момент фото‑ и видеоматериалы, находящиеся на флеш-карте аппарата, изучаются нашими специалистами».

Как передавало ИА REGNUM, 30 января в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ за минувшие сутки шесть раз нарушили перемирие в ДНР.