Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В США предложили создать «терминатора» ради эксперимента 

News.ru 10 минут назад
В конгрессе США предложили создать робота-убийцу
Фото: depositphotos.com
В конгрессе США предложили создать робота-убийцу для того, чтобы проверить степень его опасности.
Инициатива исходила от консультативной группы конгресса, которую возглавляет бывший гендиректор Google Эрик Шмидт. Предполагается, что автономное оружие, управляемое искусственным интеллектом, будет реже живых людей ошибаться на поле боя и это будет способствовать сокращению потерь. Прежде чем соглашаться на запрет разработки таких роботов, члены комиссии предлагают сделать одного и оценить его эффективность, сообщает Reuters.
На протяжении последних восьми лет неправительственные организации настаивают на заключении договора, который запрещает создание автономного оружия с ИИ. Они утверждают, что роботы-убийцы могут выйти из-под контроля. Кроме того, инвестиции в такие разработки поощряют гонку вооружений.
В Комиссии по национальной безопасности США риски, связанные с роботами-убийцами, признают, однако считают, что присоединение Вашингтона к борьбе с распространением автономного оружия может противоречить интересам страны.
Ранее NEWS.ru писал, что в одной из библиотек в провинции Цзянси на востоке Китая поссорились роботы-помощники. Они устроили словесную перепалку из-за того, кто будет помогать посетителю.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
News.ru: последние новости
Американцам посоветовали готовиться к худшему в войне с РФ Американцам посоветовали готовиться к худшему в войне с РФ Хорошее железо: в России оценили похищенный американцами «Панцирь-С1» Хорошее железо: в России оценили похищенный американцами «Панцирь-С1» National Interest рассказал, зачем США украли российский «Панцирь» в Ливии National Interest рассказал, зачем США украли российский «Панцирь» в Ливии
Комментарии 2
Армия , Эрик Шмидт , Google , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение