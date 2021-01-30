В конгрессе США предложили создать робота-убийцу для того, чтобы проверить степень его опасности.

Инициатива исходила от консультативной группы конгресса, которую возглавляет бывший гендиректор Google Эрик Шмидт . Предполагается, что автономное оружие, управляемое искусственным интеллектом, будет реже живых людей ошибаться на поле боя и это будет способствовать сокращению потерь. Прежде чем соглашаться на запрет разработки таких роботов, члены комиссии предлагают сделать одного и оценить его эффективность, сообщает Reuters.

На протяжении последних восьми лет неправительственные организации настаивают на заключении договора, который запрещает создание автономного оружия с ИИ. Они утверждают, что роботы-убийцы могут выйти из-под контроля. Кроме того, инвестиции в такие разработки поощряют гонку вооружений.

В Комиссии по национальной безопасности США риски, связанные с роботами-убийцами, признают, однако считают, что присоединение Вашингтона к борьбе с распространением автономного оружия может противоречить интересам страны.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из библиотек в провинции Цзянси на востоке Китая поссорились роботы-помощники. Они устроили словесную перепалку из-за того, кто будет помогать посетителю.