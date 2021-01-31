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«Классический идиотизм»: военный эксперт оценил идею НАТО с Калининградом 

News.ru и ещё 5 56 минут назад
Военный эксперт оценил идею НАТО о превентивном ударе по Калининграду
Фото: EPA
Обнародованный сценарий НАТО по захвату Калининграда оценил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Специалист назвал сценарий альянса «классическим идиотизмом».
По словам Мураховского, такие сценарии сочиняются десятками в год как отдельными «экспертами», так и различными негосударственными организациями.

То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма, — прокомментировал план удара по Калининграду специалист в беседе с РИА Новости.

Журналист с сарказмом добавил, что авторы подобных эссе полагают, что российские Вооружённые силы в этот момент явно будут заняты чем-то другим: проводить парады, раздавать гуманитарную помощь в других регионах.
Но с одной стороны, по словам Мураховского, грустно, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, а с другой стороны, такие публикации дарят возможность «развлечься забористой клюквой».
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США обнародовали план превентивного удара НАТО по Калининградской области. Сценарий предполагает ликвидацию четырёх основных целей в этом регионе.
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Армия , Учения НАТО , Планы НАТО , Виктор Мураховский , НАТО , РИА Новости , Журнал "Арсенал отечества" , Балтийск , Калининград , Калининградская Область , Москва
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