Военный эксперт оценил идею НАТО о превентивном ударе по Калининграду

По словам Мураховского, такие сценарии сочиняются десятками в год как отдельными «экспертами», так и различными негосударственными организациями.

То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма, — прокомментировал план удара по Калининграду специалист в беседе с РИА Новости.

Журналист с сарказмом добавил, что авторы подобных эссе полагают, что российские Вооружённые силы в этот момент явно будут заняты чем-то другим: проводить парады, раздавать гуманитарную помощь в других регионах.

Но с одной стороны, по словам Мураховского, грустно, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, а с другой стороны, такие публикации дарят возможность «развлечься забористой клюквой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США обнародовали план превентивного удара НАТО по Калининградской области. Сценарий предполагает ликвидацию четырёх основных целей в этом регионе.