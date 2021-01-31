Раскрыт сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области 

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В данном сценарии польская армия, которая входит в состав НАТО, должна нейтрализовать российские баллистические ракеты «Искандер», чтобы не дать РФ возможность вести «ограниченную ядерную войну». Для этого предложено использовать опыт уничтожения иракских «Скадов» Р-17 во время войны в Персидском заливе.

Силы НАТО также способны нанести ущерб инфраструктуре порта Балтийск и присутствующим там кораблям.

Ключевым препятствием для захвата Калининградской области авторы сценариев считают российские системы ПВО С-400. Они покрывают большую часть воздушного пространства Польши и угрожают любой поддержке с воздуха со стороны НАТО, поэтому системы необходимо уничтожить. Польские ВВС сейчас работают над этой проблемой.

После устранения всех препятствий силам НАТО нужно «ликвидировать российские войска в Калининграде, чтобы защитить государства Балтии».

Автор статьи отмечает, что скорость и внезапность играют в данной операции важную роль. В стремительном наступлении должны участвовать лучшие польские военные части численностью 30 тысяч солдат.

Последним шагом к «решительной победе» станет уничтожение оставшихся российских силовых элементов в регионе. Несмотря на описанный сценарий, автор статьи заключает, что на данный момент полномасштабная война в Калининградской области маловероятна.