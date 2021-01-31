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Раскрыт сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области 

Вечерняя Москва и ещё 4 46 минут назад
Раскрыт сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization
Сценарий превентивного удара Североатлантического альянса (НАТО) по Калининградской области предполагает уничтожение четырех объектов российской армии. Об этом сообщает издание Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра.
В данном сценарии польская армия, которая входит в состав НАТО, должна нейтрализовать российские баллистические ракеты «Искандер», чтобы не дать РФ возможность вести «ограниченную ядерную войну». Для этого предложено использовать опыт уничтожения иракских «Скадов» Р-17 во время войны в Персидском заливе.
Силы НАТО также способны нанести ущерб инфраструктуре порта Балтийск и присутствующим там кораблям.
Ключевым препятствием для захвата Калининградской области авторы сценариев считают российские системы ПВО С-400. Они покрывают большую часть воздушного пространства Польши и угрожают любой поддержке с воздуха со стороны НАТО, поэтому системы необходимо уничтожить. Польские ВВС сейчас работают над этой проблемой.
После устранения всех препятствий силам НАТО нужно «ликвидировать российские войска в Калининграде, чтобы защитить государства Балтии».
Автор статьи отмечает, что скорость и внезапность играют в данной операции важную роль. В стремительном наступлении должны участвовать лучшие польские военные части численностью 30 тысяч солдат.
Последним шагом к «решительной победе» станет уничтожение оставшихся российских силовых элементов в регионе. Несмотря на описанный сценарий, автор статьи заключает, что на данный момент полномасштабная война в Калининградской области маловероятна.
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Армия , НАТО , Балтийск , Калининград , Калининградская Область , Москва , Польша , США
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