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Глава ДНР раскрыл смысл доктрины «Русский Донбасс» 

Ura.Ru 19 минут назад
Глава ДНР раскрыл смысл доктрины «Русский Донбасс»
Фото: ТАСС
Власти ДНР хотели бы видеть земли Донбасса в составе России и готовы в любой момент провести новый референдум. Однако требуется готовность к этому России и международного сообщества. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя принятие доктрины «Русский Донбасс».

«Донбасс уже определился. Нужен ли еще один референдум? Мы сможем повторить в любой момент. Но вопрос к России, учитывая все геополитические вызовы», — заявил «Ридусу» Пушилин.

ДНР готова обеспечить проведение референдума с привлечением максимального количества международных наблюдателей, отметил он. По словам Пушилина, для этого необходима готовность международного сообщества к переменам на Донбассе.
Симоньян объяснила свой призыв присоединить Донбасс
Доктрина «Русский Донбасс» была принята накануне на одноименном форуме в Донбассе. В ходе мероприятия журналист Маргарита Симоньян заявила, что хотела бы видеть эти территории в составе РФ. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что такого вопроса нет в повестке российских властей.
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Армия , Денис Пушилин , Дмитрий Песков , Маргарита Симоньян , Ридус
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