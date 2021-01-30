Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В России проиндексировали выплаты военным 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 22 минуты назад
В России проиндексировали выплаты военным
Фото: РИА Новости
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ об индексации отдельных выплат военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.

«Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», осуществить индексацию с применением коэффициента 1,037 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 января 2020 года №49 «Об индексации в 2020 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы», — цитирует РИА «Новости» указ.

Отмечается, что проиндексированы будут страховые суммы для военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, представителей ОВД России, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск нацгвардии России и органов принудительного исполнения России; единовременные пособия для полицейских, военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти; ежемесячные денежные компенсации военнослужащим.
Добавляется, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Ранее Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля социальных пособий на 4,9%.
Правительство проиндексировало социальные пособия
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как работает антикризисное правительство Мишустина.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Военнослужащие сухопутных войск США отравились антифризом Военнослужащие сухопутных войск США отравились антифризом В России завершили испытания первой электрической торпеды В России завершили испытания первой электрической торпеды Впервые раскрыты характеристики ракетного комплекса «Ярс» Впервые раскрыты характеристики ракетного комплекса «Ярс»
Комментарии 16
Армия , Михаил Мишустин , Правительство РФ , МВД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
01:39
Производство и полет первого серийного Су-57 показали на видео
Войска
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение