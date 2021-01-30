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Российский «Панцирь» вывезут в США на демонтаж 

Lenta.ru 32 минуты назад
Российский «Панцирь» вывезут в США на демонтаж
Фото: РИА Новости
Похищенный в Ливии и тайно перевезенный в Германию зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, скорее всего, будет транспортирован на базу Военно-воздушных сил (ВВС) США Райт-Паттерсон (штат Огайо), где находится Национальный центр воздушно-космической разведки Соединенных Штатов. Предполагаемое будущее местонахождение оружия раскрывает Popular Mechanics.
Американский журнал напоминает, что в Национальном центре воздушно-космической разведки США имеется служба, специализирующеяся на изучении образцов зарубежной военной техники. Издание допускает, что «Панцирь-С1» будет демонтирован и перестроен, что позволит исследовать работу данного ЗРК с целью будущей защиты самолетов ВВС США и их союзников от российского оружия.
В январе газета The Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что США в июле 2020 года похитили в Ливии «Панцирь-С1» российского производства. Согласно изданию, ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Газета пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности». The Times утверждает, что соответствующая операция проведена на фоне опасений того, что ЗРК может попасть к контрабандистам оружия и использоваться для уничтожения гражданских самолетов.
Названа выгода американцев от похищения российского «Панциря»
Комментируя данное сообщение, вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов назвал попадание к США ЗРК негативным фактом, который не будет иметь для России серьезных последствий, поскольку поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям.
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Комментарии 17
Армия , Академия военных наук , Газета The Times
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