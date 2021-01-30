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Москва

Названа выгода американцев от похищения российского «Панциря» 

Lenta.ru 59 минут назад
Названа выгода американцев от похищения российского «Панциря»
Фото: РИА Новости
Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», похищенный в Ливии, нужен американским военным не для изучения его технических характеристик. К такому выводу пришел журналист The National Interest Калеб Ларсон.
Он согласился с тем, что для разведки «Панцирь» не представляет особой ценности. США могли изучить комплекс ранее, поскольку эта техника была принята на вооружение Объединенными Арабскими Эмиратами. Тем не менее, сам факт вывоза «Панциря» свидетельствует о том, что из этого комплекса можно извлечь некую полезную информацию, несмотря на заявления Москвы, говорящей об обратном.
Еще одной целью мог быть некий «сигнал» российским военным в Ливии. В пользу этой теории говорит тот факт, что в 2019 году Панцирь-С1 сбил американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper.
Однако главная выгода от провернутой операции с вывозом ЗРПК из Триполи на военную базу Рамштайн в Германии заключается в том, что у Пентагона появился объект для тренировок.

«Завладеть целым и работоспособным "Панцирем" — большая удача для тех, кто занимается боевой подготовкой, так как это не имитационная модель, а реальная техника противника», — уверен Ларсон.

Ранее издание The Times сообщило, что США в июле 2020 года похитили в Ливии «Панцирь-С1» российского производства. ЗРПК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Издание пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности».
Вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов отметил, что попадание к США ЗРПК — негативный факт, но он не будет иметь для России серьезных последствий. Он пояснил, что поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям.
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Армия , Войска , Оружие , Академия военных наук , Пентагон , The National Interest , Ливия , Москва , США
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