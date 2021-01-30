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NYT: в Ираке при авиаударе коалиции во главе с США уничтожили одного из главарей ИГ 

ТАСС 44 минуты назад
В Ираке уничтожен один из главарей ИГ
Фото: Reuters
Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.
По сведениям издания, Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир, был уничтожен в среду в районе города Киркук. Убиты были еще девять боевиков ИГ. В операции участвовали службы безопасности Ирака. Удар с воздуха нанесли военные США.
Представитель коалиции Уэйн Маротто отметил, что смерть аль-Иссауи является "серьезным ударом" для ИГ. По сведениям газеты, аль-Иссауи руководил действиями боевиков "Исламского государства" в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.
В публикации отмечается, что уничтожение одного из главарей ИГ стало ответом на теракт, который был осуществлен группировкой в Багдаде на прошлой неделе. Тогда погибли 32 человека, более 100 получили ранения.
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Комментарии
Армия , Войска , Исламское государство , Багдад , Ирак , Киркук , Нью-Йорк , США
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