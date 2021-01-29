Окраины Донецка обстреляли из гранатометов 

Окраины Донецка вечером в пятницу, 29 января, обстреляли из гранатометов. Об этом заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает Донецкое агентство новостей.

Обстрел был со стороны Марьинки. По данным представителей ДНР, выпущено семь гранат из РПГ и АГС, совершено 10 выстрелов из БМП-1, замечена работа снайпера.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией.

В свою очередь главы ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики на форуме «Русский Донбасс» объявили , что будущее Донбасса связано с Россией.