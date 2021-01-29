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Новейшая ЗРС С-400 «Триумф» заступила на боевое дежурство под Самарой 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
ЗРС С-400 «Триумф» заступила на боевое дежурство под Самарой
Фото: ТАСС
Зенитная ракетная система С-400 в Самарской области заступила в пятницу на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья. Об этом говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).

"Перевооружение на С-400 в 1,7 раза повысило боевые возможности [зенитного ракетного] полка. Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения", — цитирует пресс-служба командующего 14-й армией ВВС и ПВО ЦВО генерал-майора Владимира Мельникова.

Новая ЗРС С-400 была поставлена в декабре 2020 года. Передача техники и первый боевой пуск прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические и баллистические цели.
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Комментарии
Армия , Владимир Мельников , Астраханская Область , Самарская Область
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