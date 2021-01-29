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Минобороны раскрыло характеристики ракетного комплекса «Ярс-С» 

РИА Новости 34 минуты назад
Минобороны впервые раскрыло характеристики «Ярса-С»
Фото: РИА Новости
Минобороны РФ впервые рассказало о характеристиках стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс-С".
Как следует из видео с Единого дня приемки военной техники, опубликованного военным ведомством, подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс-С" "предназначен для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования".
Среди тактико-технических характеристик комплекса указаны "калибр — 1,86 метра, длина ракеты — 17,8 метра, стартовая масса — 46 000 килограммов, масса полезной нагрузки — 1250 килограммов, дальность — до 10 000 километров, тип топлива — твердое".
Ранее о характеристиках комплекса официально не сообщалось.
В ходе прошедшего Единого дня приемки военной техники командир Барнаульской ракетной дивизии генерал-майор Александр Прокопенков сообщил, что дивизия несет боевое дежурство в составе трех полков с ракетными комплексами мобильного базирования "Ярс-С" и что до конца 2021 года ожидается заступление на боевое дежурство еще одного полка с "Ярсами-С". До Барнаула "Ярсы-С" встали на дежурство в Йошкар-Оле.
Назван срок полного перевооружения РВСН на комплексы «Ярс»
"Ярс" (РС-24) — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Как сообщалось, полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии — на комплекс стационарного базирования.
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Армия , Министерство обороны , РВСН
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