Чем грозит России захват «Панциря-С1» американцами 

Как писал «Рамблер», по данным Times, американцы захватили самоходный зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» в прошлом году. Это произошло на поле боя в Ливии, комплекс принадлежал ОАЭ. «Панцирь-С1» «в целости и сохранности» доставили на авиабазу США в Германии.

Модестов заявил, что экспортную военную технику готовят к подобным ситуациям.

По его мнению, само «железо» — хорошая находка для США, но на работу с ним потребуется время. Полученные о комплексе знания можно будет использовать против тех, у кого есть «Панцири» именно в такой версии. Но к тому моменту российские вооружения уйдут далеко вперед.