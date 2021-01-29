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Чем грозит России захват «Панциря-С1» американцами 

Мария Иванова 1 час назад
Чем грозит России захват «Панциря-С1» американцами
Фото: ТАСС
Вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов заявил, что захват «Панциря-С1» американцами не станет для России большой проблемой, так как военная техника постоянно модернизируется. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как писал «Рамблер», по данным Times, американцы захватили самоходный зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» в прошлом году. Это произошло на поле боя в Ливии, комплекс принадлежал ОАЭ. «Панцирь-С1» «в целости и сохранности» доставили на авиабазу США в Германии.
Модестов заявил, что экспортную военную технику готовят к подобным ситуациям.
По его мнению, само «железо» — хорошая находка для США, но на работу с ним потребуется время. Полученные о комплексе знания можно будет использовать против тех, у кого есть «Панцири» именно в такой версии. Но к тому моменту российские вооружения уйдут далеко вперед.
Генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев подтвердил «Интерфаксу», что экспортная техника отличается от поступающей в российские войска.
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Комментарии
Армия , Айтеч Бижев , Академия военных наук , Интерфакс
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