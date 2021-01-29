Шойгу подвел итоги строительства объектов для армии в 2020 году 

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Строительство объектов для Вооружённых сил РФ , запланированное на 2020 год, выполнено в полном объёме. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 29 января, выступая на Едином дне приемки военной продукции.

За минувший год 3200 зданий и сооружений ввели в эксплуатацию. Кроме того, по поручению главы государства в сжатые сроки построено 30 многофункциональных медицинских центров.

В Калужской и Оренбургской областях своевременно обустроена инфраструктура РВСН , благодаря чему ракетные комплексы поставлены на боевое дежурство. На космодроме Плесецк возведены объекты для проведения лётных испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения, там же реконструирован монтажно-испытательный комплекс для разгонного блока тяжёлой ракеты — носителя «Ангара-А5»

Кроме того, во Владикавказе ввели в строй Северо-Кавказское суворовское военное училище, в Твери — новый комплекс суворовского училища, а в Калининграде — филиал Нахимовского военно-морского училища.