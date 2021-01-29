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Шойгу подвел итоги строительства объектов для армии в 2020 году 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Шойгу подвел итоги строительства объектов для армии в 2020 году
Фото: ТАСС
Строительство объектов для Вооружённых сил РФ, запланированное на 2020 год, выполнено в полном объёме. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 29 января, выступая на Едином дне приемки военной продукции.
За минувший год 3200 зданий и сооружений ввели в эксплуатацию. Кроме того, по поручению главы государства в сжатые сроки построено 30 многофункциональных медицинских центров.
В Калужской и Оренбургской областях своевременно обустроена инфраструктура РВСН, благодаря чему ракетные комплексы поставлены на боевое дежурство. На космодроме Плесецк возведены объекты для проведения лётных испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения, там же реконструирован монтажно-испытательный комплекс для разгонного блока тяжёлой ракеты — носителя «Ангара-А5»
Кроме того, во Владикавказе ввели в строй Северо-Кавказское суворовское военное училище, в Твери — новый комплекс суворовского училища, а в Калининграде — филиал Нахимовского военно-морского училища.

«Таким образом, запланированные мероприятия по строительству объектов были выполнены в полном объёме», — заключил Шойгу.

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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , РВСН , Архангельская Область , Плесецк
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