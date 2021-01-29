Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В России начали разрабатывать экипировку для «солдата будущего» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В России начали разрабатывать экипировку для «солдата будущего»
Фото: ТАСС
«Ростех» начал разработку боевой экипировки четвертого поколения для «солдата будущего». Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Разработка новой экипировки ведется по заданию Минобороны России при участии ЦНИИточмаш и концерна «Калашников». Ожидается, что она станет заменой для экипировки третьего поколения «Сотник».

«Экипировка четвертого поколения — принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. В состав экипировки войдут последние достижения российского ОПК, включая новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированное оборудование и интегрированные системы обмена информацией», — пояснил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Он подчеркнул, что требуется провести большой объем научных исследований, сейчас начат первый этап разработки — определение тактико-технических требований.
Пентагон отказался комментировать похищение российского "Панциря-С1"
В госкорпрации также отметили, что к концу 2020 года Ростехом было поставлено более 300 000 комплектов экипировки второго поколения «Ратник». А часть элементов «Сотника», который должен прийти ей на смену, уже проходит предварительные испытания.
«Рамблер» писал, что ранее китайское издание Sina восхитилось российской ракетой «Сармат», назвав ее самым ценным оружием России. Оно отметило, что даже самая мощная американская система противоракетной обороны неспособна остановить «Сармат», и это вынуждает США «прикусить язык».
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Комментарии 8
Армия , Бекхан Оздоев , Министерство обороны , Ростех , Пентагон , Ижмаш , ЦНИИТОЧМАШ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
00:20
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
Происшествия
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
00:54
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение