В России начали разрабатывать экипировку для «солдата будущего» 

«Ростех» начал разработку боевой экипировки четвертого поколения для «солдата будущего». Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

«Экипировка четвертого поколения — принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. В состав экипировки войдут последние достижения российского ОПК, включая новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированное оборудование и интегрированные системы обмена информацией», — пояснил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Он подчеркнул, что требуется провести большой объем научных исследований, сейчас начат первый этап разработки — определение тактико-технических требований.

В госкорпрации также отметили, что к концу 2020 года Ростехом было поставлено более 300 000 комплектов экипировки второго поколения «Ратник». А часть элементов «Сотника», который должен прийти ей на смену, уже проходит предварительные испытания.

«Рамблер» писал, что ранее китайское издание Sina восхитилось российской ракетой «Сармат», назвав ее самым ценным оружием России. Оно отметило, что даже самая мощная американская система противоракетной обороны неспособна остановить «Сармат», и это вынуждает США «прикусить язык».