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Москва

Представители Минобороны РФ почтили память Василия Ланового 

ТК «Звезда» и ещё 4 2 часа назад
Представители Минобороны почтили память Ланового
Фото: ТАСС
Память Василия Ланового почтили представители Министерства обороны РФ. Цветы к скульптурной композиции «Офицеры» на Фрунзенской набережной возложили глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и его заместители, в том числе Татьяна Шевцова, Андрей Картаполов, Юрий Садовенко, Александр Фомин, и начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
Всенародно любимого артиста, который, по словам Сергея Шойгу, своим творчеством олицетворял лучшие черты офицерства, не стало накануне вечером. Цветы на Фрунзенскую набережную несут и в эти минуты. В этой церемонии приняли участие воспитанницы пансиона Министерства обороны.
Актер Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. С 1957 года и до самой смерти он служил в Государственном академическом театре имени Вахтангова, а также снимался в художественных фильмах. Его роли в таких картинах, как «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Анна Каренина» и «Семнадцать мгновений весны», вошли в золотую коллекцию классики отечественного кинематографа.
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Комментарии 1
Армия , Сергей Шойгу , Анна Каренина , Василий Лановой , Татьяна Шевцова , Александр Фомин , Андрей Картаполов , Михаил Мизинцев , Юрий Садовенко , Министерство обороны , НЦУО РФ , Москва
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