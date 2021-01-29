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Москва

Призывникам предложили 125 видов альтернативной службы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Для призывников в 2021 году предложили альтернативную гражданскую службу на 125 видах работ, соответствующий проект приказа разработал Минтруд.

«Минтруд подготовил перечни видов работ, профессий, должностей, на которые могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы», — цитирует пояснительную записку к документу ТАСС.

В перечень входит 125 видов работ, профессий, должностей с общей потребностью 3 тыс. 459 человек, также 623 организации. В прошлом году в перечень входило 122 вида работ, профессий на 3 тыс. 416 человек и 622 организации.
В перечень включены профессии дворника, гардеробщика, грузчика, животновода, повара, тракториста и т.д.
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Напомним, осенняя призывная компания 2020 года закончилась 31 декабря. В Минобороны сообщили, что кампания прошла по плану: на срочную службу в Вооруженные силы заступили 128 тыс. новобранцев.
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Армия , Видео , Общество , Министерство обороны , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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