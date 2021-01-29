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Москва

Раскрыта главная особенность российского Ил-76МД-90А 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта главная особенность российского Ил-76МД-90А
Фото: РИА Новости
Российский модернизированный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А способен совершать перелет из Москвы во Владивосток без дозаправки. Главную особенность данного летательного аппарата раскрыла «Звезда».
Телеканал отмечает, что в настоящее время Военно-транспортная авиация страны располагает шестью Ил-76МД-90А.

«Российские инженеры улучшили в них практически все. И главное — самолет способен перелететь без дозаправок из Владивостока в Москву, раньше для этого требовалось минимум две дозаправки», — рассказывает «Звезда».

В ноябре 2020 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что Ил-76МД-90А сможет поднимать на 12 тонн больше. Согласно конструктору Андрею Юрасову, грузоподъемность летательного аппарата увеличена с 48 до 60 тонн, дальность полета — на 18 процентов. Расход топлива в результате модернизации снизился на 12-15 процентов. По словам специалиста, Ил-76МД-90А получил, в частности, усиленные крыло и шасси, а также обновленные двигатели.
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Комментарии
Армия , ОАК , Владивосток , Москва , Приморский Край
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